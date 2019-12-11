Дорожная компания сообщила о состоянии трассы, где произошло ДТП с сыном Валерии

Компания "Автодор — платные дороги" прокомментировала Лайфу состояние дороги, на которой произошло ДТП, где пострадал младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин.

По информации оператора платной трассы М 11, где произошло ДТП, на момент аварии на дороге было мокро, полотно было обработано противогололёдным материалом.

В карте ДТП, которая есть в распоряжении "Лайфа", указано, что водитель, двигаясь по трассе, не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. Затем контроль над транспортным средством был утерян.

Погодные условия при этом не могли помешать движению: на улице было ясно, в штатном режиме работало наружное освещение.

Напомним, ДТП произошло в Ленинградской области 8 декабря утром. За рулём автомобиля находилась девушка Арсения — Лиана, которую он собирался познакомить с родителями. Она и пострадала больше всех: сломала руку. У Арсения рассечение губ, а ещё двое друзей из компании отделались ушибами и кровоподтёками.