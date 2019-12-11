Названы 100 самых комфортных городов России, но Москва не попала даже в топ-50

На первом месте оказался Краснодар, в нём доступные цены, хорошие инфраструктура и жильё, а в аутсайдерах — Уссурийск.

Эксперты составили рейтинг из 100 городов, которые являются самыми комфортными и доступными для жизни, но Москва заняла только 52-е место. Исследование было проведено институтом территориального развития "Урбаника", сообщает РБК.

Лидером стал Краснодар, он комфортен по всем показателям, включая ценовую доступность, обеспеченность жильём, комфортность и инфраструктуру. В первую пятёрку также попали Сургут, Санкт-Петербург, Тюмень и Калуга. Далее следуют 25 "относительно доступных" по стоимости городов, среди них четыре миллионника: Северная столица, Пермь, Челябинск и Красноярск.

Москва оказалась посередине: в городе слишком высокие цены относительно уровня доходов, кроме того, плохая экология, низкая обеспеченность жильём и автомобильные пробки.

Удобными для жизни, согласно рейтингу, можно считать 23 города, среди них семь с населением более миллиона — Санкт-Петербург, Уфа, Екатеринбург, Ростов, Самара, Воронеж, Казань, сюда же эксперты отнесли Сочи и Ставрополь, в них приятно жить из-за мягкого климата.

В аутсайдерах оказался Уссурийск, в нём достаточно дорогие квартиры при низких зарплатах населения. В пятёрку антирейтинга также вошёл Севастополь: несмотря на благоприятный климат, в нём достаточно недешёвая аренда жилья и высокая стоимость коммунальных услуг. Туда же попали Бийск, Армавир и Владикавказ.

Ранее эксперты назвали лучший город России по качеству жизни, и это снова не Москва, на первом месте — Казань.