На Ямайке на торги выставлена вилла автора книг о Джеймсе Бонде

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Поместье было его "идиллической писательской штаб-квартирой": Флеминг любил искупаться в океане и позагорать в саду, прежде чем взяться за перо.

На торги выставлена вилла автора книг о спецагенте Джеймсе Бонде, которую писатель купил в 1946 году. Она располагается на северном побережье Ямайки, пишет Daily Mail.

<p>Ян Флеминг. Фото © &#34;<a href="https://www.kinopoisk.ru/picture/2293931/" target="_blank">Кинопоиск&#34;</a></p>

Дом располагается на вершине скалы, откуда открывается великолепный вид на остров, тропические сады и Карибское море. Стоимость такого поместья — 4,75 миллиона долларов.

Отмечается, что именно на вилле Флеминг написал первый роман о Бонде — "Казино "Рояль". Он вышел в свет в 1952 году.

Поместье было его "идиллической писательской штаб-квартирой": Флеминг любил искупаться в океане и позагорать в саду, прежде чем взяться за перо.

Комплекс состоит из главного двухэтажного дома, гостевых коттеджей, тропического сада, патио с выходом в лагуну. Сейчас на территории виллы располагается отель.

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