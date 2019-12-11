Во Владивостоке из-за снегопада на одной дороге произошло около 20 ДТП

На объездной дороге под Владивостоком произошло массовое ДТП. Там из-за сильного снегопада и гололёда столкнулось порядка 20 автомобилей.

На кадрах записи видно, как из столкнувшихся машин образовалась огромная пробка, занявшая обе полосы дороги.

ДТП произошли на трассе Де-Фриз — Седанка, на пути из Надеждинского района Приморья во Владивосток перед низководным мостом. Информацию о массовых столкновениях подтверждают и в ГИБДД.

По данным синоптиков, 11 декабря в регионе ожидаются осадки, местами сильные, на побережье — снег с дождём, температура воздуха днём от минус 3 до плюс 2 градусов, на севере до минус 7 градусов. В самом городе также ожидается снегопад, наибольшей интенсивности он достигнет с 16:00 до 20:00 (с 9:00 до 13:00 мск).

Сейчас в город воспрещён въезд большегрузного транспорта, перекрыта для движения улица с самым крутым подъёмом — улица Шефнера.