СМИ: Россияне рассказали, какую зарплату считают справедливой

Также стало известно, какие аспекты жители РФ подразумевают под социальным неравенством.

Россияне рассказали, какую зарплату считают справедливой, исследование провели эксперты Общественной палаты по итогам исследования "Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления", результаты публикует РИА "Новости".

Так, более трети жителей России считают, что минимум дохода на члена семьи работающего человека должен составлять не менее 50 тысяч рублей, ещё 31% назвали сумму от 40 до 50 тысяч, 20% — 30–40 тысяч рублей, 10% — 21–30 тысяч рублей.

Согласно результатам опроса, 99% граждан испытывают чувство социального неравенства, большая часть — из-за разницы в имущественном положении. Ещё 49% проголосовали за доступ к качественным медицинским услугам, 38% ощущают несправедливость из-за территориального положения. В меньшинстве оказались те, кто чувствует себя ущемлённым из-за доступа к культурным благам (8%) и личной безопасности (13%).

В качестве разрешения проблемы социальных различий большая часть участников исследования надеется на усилия со стороны государства, 91% респондентов считают, что этому поспособствует снижение "демонстративного потребления", 80% предлагают социальную ответственность бизнеса, 71% — за роль некоммерческих организаций и активистов.

Кроме того, 90% участников исследования согласились с утверждением, что государство своей политикой должно предотвращать чрезмерную разницу в доходах людей.