Дедушка убитой в Москве студентки рассказал обстоятельства трагедии

Оказалось, что прошлой осенью девушка отправила предполагаемого убийцу за решётку.

Предполагаемый убийца 20-летней студентки РУДН на юго-западе Москвы долгое время был её молодым человеком, однако около года назад их отношения были прерваны из-за того, что его отправили в тюрьму. Об этом телеканалу "360" рассказал дедушка погибшей девушки.

История берёт начало летом 2018 года, когда Анна встречалась с возможным убийцей. В какой-то момент он украл у неё мобильный телефон и 11 тысяч рублей и сумел скрыться. В ноябре того же года он был осуждён на год.

По словам деда погибшей, вернулся мужчина раньше и буквально сразу встретил свою бывшую девушку, которой предложил вновь сойтись. Добиться её согласия ему удалось лишь со второго раза, при этом своим родным Анна ничего не рассказала.

— Неделю назад она мне позвонила и сказала: "У меня Костя уже две недели живёт", — рассказал родственник девушки.

7 декабря дед приезжал к своей внучке и привозил ей лекарства, так как та болела. Через какое-то время они созвонились и пообщались. По его словам, они это делали регулярно и по несколько раз в день. Уже 8 декабря дедушка не смог дозвониться до внучки, несмотря на неоднократные попытки. В ответ на это ему пришло сообщение с её номера, в котором говорилось, что она "целый день спала".

Некоторые подробности истории рассказала и соседка девушки, которая сообщила, что в одну из ночей из квартиры доносились крики, а мужчина бил кулаком по стене. В один момент шум перестал раздаваться, сменившись на звуки шагов.

Родственники погибшей пытались связываться и с её молодым человеком, но не могли до него дозвониться. 10 декабря они решили проверить, всё ли с ней в порядке, и приехали в квартиру, где и обнаружили её тело.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве нашли тело 20-летней студентки РУДН, завёрнутое в одеяло. Предполагаемым убийцей девушки называется её возлюбленный. Возбуждено уголовное дело.