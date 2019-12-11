Дедушка убитой в Москве студентки рассказал обстоятельства трагедии

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Фото © Pixabay

Оказалось, что прошлой осенью девушка отправила предполагаемого убийцу за решётку.

Предполагаемый убийца 20-летней студентки РУДН на юго-западе Москвы долгое время был её молодым человеком, однако около года назад их отношения были прерваны из-за того, что его отправили в тюрьму. Об этом телеканалу "360" рассказал дедушка погибшей девушки.

История берёт начало летом 2018 года, когда Анна встречалась с возможным убийцей. В какой-то момент он украл у неё мобильный телефон и 11 тысяч рублей и сумел скрыться. В ноябре того же года он был осуждён на год.

По словам деда погибшей, вернулся мужчина раньше и буквально сразу встретил свою бывшую девушку, которой предложил вновь сойтись. Добиться её согласия ему удалось лишь со второго раза, при этом своим родным Анна ничего не рассказала.

Неделю назад она мне позвонила и сказала: "У меня Костя уже две недели живёт", — рассказал родственник девушки.

7 декабря дед приезжал к своей внучке и привозил ей лекарства, так как та болела. Через какое-то время они созвонились и пообщались. По его словам, они это делали регулярно и по несколько раз в день. Уже 8 декабря дедушка не смог дозвониться до внучки, несмотря на неоднократные попытки. В ответ на это ему пришло сообщение с её номера, в котором говорилось, что она "целый день спала".

Некоторые подробности истории рассказала и соседка девушки, которая сообщила, что в одну из ночей из квартиры доносились крики, а мужчина бил кулаком по стене. В один момент шум перестал раздаваться, сменившись на звуки шагов.

Родственники погибшей пытались связываться и с её молодым человеком, но не могли до него дозвониться. 10 декабря они решили проверить, всё ли с ней в порядке, и приехали в квартиру, где и обнаружили её тело.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве нашли тело 20-летней студентки РУДН, завёрнутое в одеяло. Предполагаемым убийцей девушки называется её возлюбленный. Возбуждено уголовное дело.

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