СМИ: Больше половины российских школьников считают, что они плохо готовы к ЕГЭ

В Рособрнадзоре уверены: такие показатели связаны с растущей конкуренцией за бюджетные места в вузах.

Более половины российских одиннадцатиклассников оценивают свой уровень подготовки к ЕГЭ как низкий. Так, по данным газеты "Известия", 52% школьников считают, что сдадут экзамен на тройку, и лишь 1% при опросе поставили себе отметку "отлично".

В Рособрнадзоре уверены: такие показатели связаны с растущей конкуренцией за бюджетные места в вузах. В прошлом году снизилось число выпускников, не набравших минимальный балл при сдаче, а вот число стобалльников возросло.

Готовиться к экзаменам на зимних каникулах планирует 75% респондентов. Большинство из них — 65% — занимаются от одного до трёх часов в день, 18% — час и меньше, а 17% — более часа.

При этом большинство детей (62%) планируют готовиться к экзаменам во время зимних каникул самостоятельно, 30% ходят на курсы, а 8% нанимают репетиторов.

Директор центра ФИРО (Федерального института развития образования) Евгений Малеванов считает, что дети сгущают краски.

— Если смотреть на конкретные результаты, то картина получается другая, гораздо более оптимистичная. По тому же русскому языку оценки выше тройки обычно получают примерно три четверти сдающих, — пояснил он.

Его слова подтверждаются и статистикой. За последние три года число выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку на высокий балл (более 81), стабильно составляет около четверти от общего числа сдающих.

Усугубляет ситуацию и конкуренция за места в вузах. Последние с каждым годом предъявляют всё больше и больше требований к результатам ЕГЭ и творческим конкурсам.

Заслуженный профессор Института образования Высшей школы экономики (ВШЭ) Ирина Абанкина также отметила, что множество школ не готовы брать на себя ответственность за баллы учеников. Они стараются дать школьникам лишь общую базу, требуемую школьной программой, а вот за дополнительными знаниями уже отправляют к репетиторам или на курсы дополнительного образования.

Сейчас Рособрнадзор ведёт работу по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации в 2020 году, добавила она. Уже установлены порядок проведения и минимальные баллы для сдачи экзаменов.