На Камчатке разработаны новые арктические круизы по Северному морскому пути

Несмотря на дороговизну, путешествия пользуются большой популярностью, особенно у жителей Германии и США.

Камчатские туроператоры разработали новые арктические круизные программы по Северному морскому пути, сообщается на сайте правительства региона.

Туристы смогут посетить Командорские острова, побережье Камчатки, Чукотку, Красноярский край, Архангельскую и Мурманскую области. Отмечается, что на маршрутах будут использоваться российские и зарубежные суда, причём ледового класса, чтобы побывать в местах, недоступных обычным лайнерам.

Как сообщила руководитель Агентства по туризму и внешним связям региона Елена Стратонова, турагентства Камчатки единственные организовывают такие путешествия и, несмотря на дороговизну, они пользуются большой популярностью, особенно у жителей Германии и США.

Ранее сообщалось, что Севморпуть вошёл в топ-20 интересных круизных маршрутов мира.