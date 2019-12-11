Жених устроил оргию с шестью стриптизёршами прямо перед свадьбой

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Фото © Pixabay

Его разоблачила профессиональная подружка невесты, которую наняли проследить за бойфрендом.

В Британии жених изменил невесте с шестью стриптизёршами прямо накануне свадьбы, рассказало издание Daily Mail.

Неблаговидный поступок разоблачила 36-летняя Тиффани Райт. В 2016 году она стала профессиональной подружкой невесты и организовала компанию, которая помогает будущим молодожёнам проверить их отношения. Будущая новобрачная попросила её тайно проследить за бойфрендом.

По заказу клиентки она проникла в стрип-клуб в центре Лондона, где жених праздновал последний день холостой жизни. Мужчина отправился в приватную комнату с шестью танцовщицами, а пикантные подробности громко обсуждали его друзья.

После того как девушка узнала о прелюбодеянии, она расторгла помолвку.

А в Москве одинокая женщина отдала мошеннику 15 миллионов, поверив, что он на ней женится.

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