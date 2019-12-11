СМИ: Юристы отказываются защищать Украину на слушаниях по возвращённым кораблям

От участия в слушаниях отказался даже адвокат экс-президента Украины Петра Порошенко Илья Новиков.

Украина столкнулась с ситуацией, когда юристы отказались защищать власти Киева по делу о кораблях, задержанных в Керченском проливе, которые недавно были возвращены Россией, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при Постоянном представительстве Крыма при Президенте России Александра Молохова.

— Это может свидетельствовать только об одном: оправдать провокационные действия киевских властей, пославших своих военных моряков на убой год назад, перед лицом независимого суда общественности, состоящего из авторитетных представителей стран Запада и третьего мира, практически невозможно, — отметил он.

Молохов добавил, что от участия в судебных разбирательствах отказался даже юрист экс-президента Украины Петра Порошенко Илья Новиков.

Он сообщил, что слушания планируются весной 2020 года и организаторы не теряют надежды найти адвоката к указанному времени.

Напомним, 25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу в районе Керченского пролива. Моряков задержали, они находились под арестом до сентября 2019 года, а позже их передали Украине в рамках обмена заключёнными. 18 ноября Россия передала Украине все три арестованных в Керченском проливе корабля. 20 ноября они прибыли в порт Очаков.