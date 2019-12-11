"Мисс Львов" прокомментировала поездку в Москву, за которую её осуждали украинцы

Пользователи Сети раскритиковали "мисс Львов — 2018" и "вице-мисс Украина Вселенная — 2018" Наталью Болюх за то, что та отправилась в Москву на день рождения к своим друзьям.

Как пишет украинское издание "Сегодня", девушка рассказала, что едет в Нидерланды. Она сначала выложила в "Инстаграме" фото из самолёта, а потом — из номера в роскошном отеле, отметив геолокацию "Высокий замок". Однако впоследствии выяснилось, что в это время "мисс Львов" находилась в России.

Сейчас все отметки геолокации из соцсетей девушки удалены. Удалены и "компрометирующие" инста-сториз.

После того как обман раскрылся, Наталья решила прокомментировать скандал в своём фейсбуке. Она рассказала, что гордится тем, что является коренной украинкой, и искренне любит свою страну "от Крыма до Киева, от Львова до Донецка". При этом она пишет, что всегда выступала за целостность государства.

— Я ценю и берегу эту дружбу, поэтому и посетила празднование дня рождения моих друзей в Москве. Я верю, что мы сможем вернуть мир в наши дома, объединяясь по обе стороны границы, — написала Болюх.

Ранее "мисс Украина" Маргарита Паша, отвечая на вопрос журналистов о принадлежности Крыма, заявила, что он для "всех людей", и таким образом вызвала негодование украинцев. Кроме того, девушка не попала в эфир телеканала "1+1" из-за отказа говорить на государственном языке.