Чижов предсказал начало "мудрых и взаимоуважительных" отношений между РФ и ЕС

Он отметил, что во взаимодействии Москвы и Брюсселя намечаются "новое начало" и осознание невозможности развития без сотрудничества.

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов предсказал, что в отношениях между РФ и Евросоюзом возникнут "зрелые, мудрые и взаимоуважительные" отношения, сообщает ТАСС.

— В ходе нового, начавшегося буквально 10 дней назад еэсовского институционального цикла мы можем стать свидетелями "нового начала" в наших отношениях, которые с учётом уже пережитого нами опыта будут зрелыми, мудрыми и взаимоуважительными, — отметил он.

Политик добавил, что Россия и ЕС по-прежнему зависят друг от друга, несмотря на сложные отношения, особенно "отравленные" антироссийскими санкциями.

Он сказал, что Москва и Брюссель постепенно осознают, что без сотрудничества невозможно дальнейшее развитие, и назвал недальновидной политику "полузамороженного взаимодействия" на фоне "набирающего обороты диалога" России с рядом европейских стран.

Ранее Европарламент призвал искать сферы взаимодействия между ЕС и Россией.