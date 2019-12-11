Пассажиры рейса, вернувшегося в Уфу из-за двигателя, прибыли в Нижневартовск

Пассажиры рейса Уфа — Нижневартовск, который вечером 10 декабря вернулся в аэропорт башкирской столицы из-за поломки двигателя, прилетели в место назначения. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на справочную воздушной гавани.

Борт прибыл в город в 3:04 по московскому времени. При этом часть пассажиров приняли решение отказаться от полёта резервным бортом.

Напомним, самолёт Як-42, выполнявший рейс Уфа — Нижневартовск, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за отказа одного из двигателей.