СМИ: Жители России смогут обращаться в поликлиники и больницы без полиса ОМС

Сотрудники регистратуры смогут проверить данные застрахованного гражданина по паспорту.

Россияне смогут обращаться в поликлиники и больницы без полиса ОМС, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Фонда обязательного медицинского страхования.

Теперь в регистратуре можно будет предъявить паспорт, по нему сотрудники смогут проверить все данные застрахованного лица.

По словам заместителя начальника Управления информационно-аналитических технологий Федерального фонда ОМС Виктора Журавлёва, технологическое обеспечение этого вопроса находится на этапе реализации. Он добавил, что нововведение не будет обязательным для всех медицинских организаций страны.

— Если территориальный фонд субъекта готов провести масштабную работу с целью обеспечения этой возможностью своих медицинских организаций, то всё "взлетит". Если уже сейчас они к нам обратятся, такая возможность может быть им предоставлена, — сказал эксперт.

Для реализации проекта необходимо внести поправки в действующие правила обязательного медицинского страхования, это планируется сделать в марте 2020 года.

Ранее Лайф сообщал, что электронный полис обязательного медицинского страхования (ОМС) в цифровом виде начнёт действовать в России с 2021 года. Его можно будет сохранить на смартфон.