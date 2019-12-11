СМИ: Жители России смогут обращаться в поликлиники и больницы без полиса ОМС

66

Фото © ИТАР-ТАСС / Алексей Павлишак

Сотрудники регистратуры смогут проверить данные застрахованного гражданина по паспорту.

Россияне смогут обращаться в поликлиники и больницы без полиса ОМС, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Фонда обязательного медицинского страхования.

Теперь в регистратуре можно будет предъявить паспорт, по нему сотрудники смогут проверить все данные застрахованного лица.

По словам заместителя начальника Управления информационно-аналитических технологий Федерального фонда ОМС Виктора Журавлёва, технологическое обеспечение этого вопроса находится на этапе реализации. Он добавил, что нововведение не будет обязательным для всех медицинских организаций страны.

Если территориальный фонд субъекта готов провести масштабную работу с целью обеспечения этой возможностью своих медицинских организаций, то всё "взлетит". Если уже сейчас они к нам обратятся, такая возможность может быть им предоставлена, сказал эксперт.

Для реализации проекта необходимо внести поправки в действующие правила обязательного медицинского страхования, это планируется сделать в марте 2020 года.

Ранее Лайф сообщал, что электронный полис обязательного медицинского страхования (ОМС) в цифровом виде начнёт действовать в России с 2021 года. Его можно будет сохранить на смартфон.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×