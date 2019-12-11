Зима всё ещё не спешит в столицу: синоптики обещают до +2 градусов и облачность

В Москве 11 декабря ожидается облачная с прояснениями погода и до двух градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В дневные часы в столице столбики термометров поднимутся до нуля-двух градусов. Ночью же может похолодать до минус трёх градусов. Ветер северный, 3–8 м/с. Атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба.

В области температура воздуха будет колебаться в пределах минус двух — плюс трёх градусов Цельсия. В ночные часы столбики термометров могут опуститься до отметки в шесть градусов ниже нуля.