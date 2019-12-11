Под Воронежем пенсионеры воровали игрушки с городской ёлки — видео

На площади Ленина в городе Семилуки Воронежской области установили новогоднюю ёлку, украшенную разноцветными игрушками. Местные жители под шумок решили этих игрушек наворовать.

В паблике "Настоящий Воронеж" во "ВКонтакте" появилось видео самого процесса. На записи взрослые люди — скорее всего, пенсионеры — обрывают украшения с ели — оттуда, докуда могут достать (ёлка очень большая). Складывают они "добычу" в большие чёрные мусорные мешки.

При этом женщины даже заметили, что их снимают на видео, но воровать игрушки всё равно не перестали.