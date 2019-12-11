В Калужской области накрыли подпольный цех по производству алкоголя

При этом 11 граждан республик Средней Азии и Закавказья жили и работали на территории "предприятия".

В Калужской области полицейские ликвидировали крупное производство поддельной алкогольной продукции. Всего было изъято 90 тысяч бутылок с незаконно размещёнными этикетками различных производителей. Об этом сообщается на сайте МВД РФ.

По данным ведомства, цех по нелегальному производству спиртных напитков находился в арендованном ангаре на территории Боровского района. Вся линия производства содержалась в антисанитарных условиях. Готовый товар хранился на двух складах в Москве и Подмосковье, а сбывали его в разных регионах России.

При этом 11 граждан республик Средней Азии и Закавказья жили и работали на территории "предприятия".

Для изготовления напитков применяли одну полуавтоматическую производственную линию и ручной станок для розлива. Правоохранители изъяли 90 тысяч бутылок с фальсифицированным алкоголем и незаконно наклеенными этикетками брендов, 21 тысячу пустых стеклянных бутылок и восемь рулонов поддельных специальных федеральных знаков.

Следователи возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 171.3 "Незаконные производство и (или) оборот алкоголя" и пунктом "б" части 2 статьи 322.1 "Организация незаконной миграции" и УК РФ.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности.