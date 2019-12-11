Минтруд напомнил чиновникам о запрете принимать подарки

Даже от подчинённых в нерабочее время. Даже от тех подчинённых, с которыми чиновники дружат.

Минтруд в преддверии новогодних праздников напомнил чиновникам о запрете принимать подарки, исключая те, которые они получают на официальных мероприятиях. Но такие подарки необходимо сдавать. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.

Письма с соответствующим напоминанием были разосланы в федеральные госорганы, высшие органы исполнительной власти субъектов, Банк России, государственные внебюджетные фонды и госкорпорации.

Если подарок получен не на официальном мероприятии, то это считается нарушением. Так, чиновникам запрещено брать подарки у подчинённых, в том числе в нерабочее время, и даже у подчинённых, которые являются их друзьями.

Напомнили также, что стоит отказываться от получения услуг на безвозмездной основе, а также от получения какого-либо имущества во временное пользование. Получение подарков, представляющих материальную ценность, должностным лицам запрещено, сообщает Минтруд.

В ведомстве также подчеркнули, что нарушение запрета ставит под сомнение объективность решений, которые принимает чиновник в рамках исполнения своих обязанностей. Этот проступок может повлечь за собой увольнение, а если подарок признают взяткой, то и уголовное преследование.