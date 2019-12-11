В одном из коттеджей на Рублёвке накрыли подпольное казино

Работало оно преимущественно по ночам, попасть туда могли лишь постоянные клиенты.

В одном из коттеджей на Рублёво-Успенском шоссе полицейские пресекли деятельность подпольного казино. Оперативники изъяли 21 игровой аппарат и два стола для покера. Об этом сообщается на официальном сайте МВД.

Нелегальное игорное заведение располагалось в частном доме в деревне Раздоры. Действовало оно в условиях абсолютной конспирации. Попасть в казино могли только постоянные клиенты — за ними в установленное место приезжал автомобиль. Об очередных турнирах по покеру и о графике работы заведения (преимущественно ночном) игроков оповещали в закрытых группах в мессенджерах.

На момент появления в здании сотрудников правоохранительных органов там находились администратор, охранник и игроки.

— В результате обыска оперативниками обнаружено и изъято: 21 игровой терминал, два покерных стола, рулетка, счётные машинки, денежные средства, колоды карт, игровые фишки различного номинала и другие предметы, необходимые для расследования уголовного дела, — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Пока что установить организатора незаконной деятельности не удалось. Однако вычислили владельца дома, сейчас выясняется его причастность к нелегальному бизнесу.

По факту обнаружения казино принято процессуальное решение.

Ранее подпольное казино обнаружили в Приморье. Там организованная преступная группа, владевшая незаконным бизнесом, получила условные сроки.