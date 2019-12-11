Житель Саратовской области напал с ножом на двух полицейских

К дебоширу домой вызвали стражей порядка, на которых он сразу же накинулся с оружием.

Житель Саратовской области напал с ножом на двух сотрудников полиции, которые приехали к нему домой. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, один из правоохранителей получил проникающее ранение в живот, несмотря на то, что на нём был бронежилет.

— 10 декабря 2019 года двое сотрудников отделения полиции № 1 в составе МО МВД "Базарно-Карабулакский" Саратовской области, в связи с исполнением служебных обязанностей прибыли по месту жительства 48-летнего мужчины в одно из сёл Балтайского района Саратовской области. Увидев на пороге дома полицейских, 48-летний мужчина схватил нож и нанёс одному из полицейских удар в область живота, второму в область груди и живота, — уточнили в управлении.

Оба стражей порядка были в бронежилетах, несмотря на это, один получил проникающее ранение в живот. Полицейский был доставлен в больницу и прооперирован, сейчас он находится в реанимации. Его коллега не пострадал.

Дебошир был задержан, против него возбуждено дело по статье "Применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".