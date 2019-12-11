В ДТП с 48 авто во Владивостоке пострадало шесть человек

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Обильный снегопад спровоцировал столкновение почти 50 машин перед низководным мостом через Амурский залив.

В массовом ДТП на полуострове Де-Фриз во Владивостоке, где из-за сильного снегопада и гололедицы столкнулось около 50 машин, пострадало шесть человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на управление ГИБДД УМВД РФ по региону.

Шесть человек обратились за медпомощью, с места ДТП их увезли на скорой. Число машин — участников аварии ещё подсчитывается, — цитирует агентство представителя ведомства.

Ранее сообщалось о массовом ДТП перед низководным мостом через Амурский залив. О числе пострадавших ничего известно не было. Сейчас в город воспрещён въезд на большегрузном транспорте, перекрыта для движения улица с самым крутым подъёмом — улица Шефнера.

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