Печь взорвалась на заводе в Пензе, есть раненые

Состояние пострадавших сотрудников оценивается врачами как средней степени тяжести.

В литейном цехе на металлургическом заводе в Пензе произошёл взрыв, двое рабочих госпитализированы с различными ранениями. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

— На металлургическом заводе на улице Лесной произошёл взрыв в печи переплавки алюминия. В результате ЧП пострадали двое рабочих предприятия, они госпитализированы, — уточнил собеседник агентства.

По его словам, состояние раненых оценивается врачами как средней степени тяжести. Он также уточнил, что конструкции цеха в результате взрыва не повреждены, технологический процесс не нарушен. Причины взрыва выясняются.

Ранее сообщалось, что на заводе "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области восемь человек отравились газом.