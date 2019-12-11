Исчезнувшего в Самаре сотрудника УФСИН нашли мёртвым

Погибший лежал в гараже на улице Советской Армии. Он умер от огнестрельного ранения.

В Самаре нашли мёртвым без вести пропавшего сотрудника УФСИН, который работал в ИК-5. Поиски мужчины в середине ноября начали полицейские, а также волонтёры. Об этом сообщает "Регион online" со ссылкой на источник.

— Труп мужчины с огнестрельным ранением нашли в гараже на улице Советской Армии. Погибшего человека разыскивали с 14 ноября, — рассказал собеседник портала.

Он уточнил, что поиски начались после обращения сожительницы сотрудника колонии. Женщина забеспокоилась, когда тот не вернулся домой. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что заместителя начальника ОМВД России по Тихвинскому району Ленинградской области Романа Карманова также нашли мёртвым — в частном доме в деревне Астрачи.