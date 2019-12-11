СКР завершил расследование дела экс-министра обороны Украины Гриценко

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко. Он обвиняется в призывах к совершению терактов на территории России, его причастность к преступлению доказана.

— По данным следствия, 16 июля 2014 года и 2 июля 2017 года Гриценко, находясь на территории Украины, публично выступил в средствах массовой информации с призывами к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации, — говорится в сообщении СКР.

Ранее Гриценко объявили в международный розыск, а в апреле 2019 года заочно арестовали. Сейчас он продолжает скрываться на Украине.

Дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.