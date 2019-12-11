В НАТО заверили, что США уделяют пристальное внимание вопросу продления СНВ-3

Американские законодатели потребовали, чтобы Белый дом сообщил о возможном выходе из договора за 120 дней.

Власти США уделяют пристальное внимание вопросу продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3). Об этом заявил верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе, генерал ВВС США Тод Уолтерс.

— Мы уделяем ему крайне пристальное внимание, — подчеркнул Уолтерс.

По его словам, конгресс в рамках работы над проектом военного бюджета Штатов потребовал, чтобы Белый дом уведомил парламент о возможном выходе из ДСНВ за 120 дней до вступления решения в силу.

Напомним, 5 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова продлить СНВ-3. Причём РФ готова предложить американским властям любые варианты продления ДСНВ.