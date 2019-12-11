СК завершил расследование дела о нападении на Памфилову

Экспертиза показала, что из-за хронического психического расстройства обвиняемый не осознавал опасность своих действий.

Следователи завершили расследование уголовного дела о разбойном нападении на председателя Центризбиркома РФ Эллу Памфилову, которое было совершено в начале сентября в её доме. Обвиняемым является уроженец Казахстана Ахад Карабалаев.

— По данным следствия, 6 сентября 2019 года с целью хищения денежных средств и иных ценностей Карабалаев незаконно проник в жилой дом, где был застигнут Эллой Памфиловой, которая оказала ему активное сопротивление, после чего нападавший скрылся с места преступления, — напомнили в СКР.

Согласно заключению экспертов, обвиняемый мог не осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий во время нападения на Памфилову, поскольку страдал хроническим психическим расстройством. В связи с этим СК намерен запросить для него принудительное лечение. Уголовное дело с соответствующим постановлением уже передано в Генпрокуратуру.

Напомним, в ночь на 6 сентября в подмосковной Истре 36-летний гражданин Казахстана пробрался в дом к председателю ЦИК РФ Элле Памфиловой и ударил её электрошокером. Мужчина скрылся, получив отпор. Однако полицейским, прочёсывавшим лес, удалось обнаружить убежище мужчины, его вскоре задержали.