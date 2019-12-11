Соседка рассказала Лайфу об убившем двух девушек уральце: Сам себе на уме

В ночь на 26 августа 2018 года мужчина расстрелял незнакомок, которые отдыхали на склоне горы Уктус.

Соседка 34-летнего Алексея Александрова, который признался в убийстве двух девушек на склоне горы Уктус, рассказала Лайфу о мужчине. Валентина Ильинична редко его видела в последнее время, но помнила его как спокойного человека.

— Он был спокойным. Какой-то сам себе на уме, — говорит собеседница Лайфа и добавляет, что Алексей стоял на учёте у психиатра из-за травмы.

По её словам, чего-то особенного в его поведении она не замечала и даже удивилась, когда пришла полиция и рассказала ей о подозрениях в адрес соседа.

Напомним, двойное убийство произошло в августе 2018 года. 29-летняя Ксения и 28-летняя Наталья проводили время на природе поздно вечером. К ним подошёл неизвестный с фонарём на голове и разговаривал около 40 минут, после чего достал ружьё и расстрелял девушек в упор. Это зафиксировали камеры, но по кадрам опознать мужчину было невозможно.

Спустя год после преступления следователи опубликовали видео с предполагаемым преступником, надеясь, что его опознают по походке или силуэту. За информацию о нём обещали миллион.