В "самом некомфортном городе" не согласны с этим званием: У нас дешёвые квартиры

Чиновники признали только одну проблему — недостаточную освещённость. Но над её решением сейчас ведётся работа.

Власти приморского Уссурийска, который назвали самым некомфортным городом России, не согласны с таким званием. Более того, чиновники не понимают, как городской округ с населением в 173 тысячи человек вообще попал в рейтинг.

— На небольшой город у нас 794 магазина розничной торговли, из них девять супермаркетов, два гипермаркета, один универмаг, 20 торговых центров, 10 торговых комплексов. Куда ещё больше? Мы не знаем. У нас одни из самых дешёвых квартир в Приморском крае, — рассказала радиостанции "Говорит Москва" глава пресс-службы Администрации Уссурийска Ольга Тесленко.

По её словам, в городе вообще не бывает пробок, каждый год открывают по новому парку, ремонтируют дороги.

Напомним, ранее эксперты составили рейтинг из 100 самых комфортных и доступных для жизни городов России. Лидером стал Краснодар, в первую пятёрку также попали Сургут, Санкт-Петербург, Тюмень и Калуга. Москва заняла только 52-е место, а в аутсайдерах оказался Уссурийск. Указывалось, что там достаточно дорогие квартиры при низких зарплатах населения.