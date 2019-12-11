Масштабный пожар охватил цех лакокрасочного завода в Екатеринбурге — видео

Над предприятием в небо поднимается чёрный дым, который видно со всех районов города.

В одном из цехов Уральского завода лакокрасочных изделий на улице Фронтовых Бригад в Екатеринбурге вспыхнул пожар. Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, огонь охватил площадь 600 квадратных метров.

— По предварительной информации, горит разлитая краска на площади 600 квадратных метров. Для координации действий на месте развёрнут штаб пожаротушения, — уточнили в управлении.

Пожару присвоен второй, повышенный уровень сложности. К тушению привлечено почти 70 человек и 16 единиц техники. На данный момент о пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что на первом этаже гостиничного комплекса в Одинцове произошло возгорание, 19 человек эвакуировали. Лайф публиковал видео с места происшествия.