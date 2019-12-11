Названы самые спортивные регионы России

Жители Ростовской, Воронежской, Пензенской областей и Сахалина наиболее активно занимаются спортом. Об этом на заседании коллегии Министерства спорта России сообщила вице-премьер РФ Ольга Голодец.

При этом, как рассказал глава Минспорта Павел Колобков, сейчас физкультурой в России занимается 54,2 млн человек, или 39,8% населения.

— В майском указе президента РФ перед нами поставлена задача к 2024 году увеличить число россиян, вовлечённых в занятия спортом, до 55%... По предварительным статистическим данным, значение основного показателя федерального проекта по итогам 2019 года прогнозируется на уровне 42%, что превышает плановое значение, — отметил министр.

Напомним, увеличение числа занимающихся спортом россиян входит в проект "Спорт — норма жизни". Он предполагает создание условий для занятий физкультурой для всех категорий населения, создание центров тестирования ГТО, повышение квалификации работников спорта.