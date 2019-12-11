Сбербанк за два года предотвратил хищения на 67 млрд рублей

При этом в компании признались, что клиенты стали жаловаться на мошенников в 15 раз чаще.

За последние два года Сбербанк предотвратил хищения средств клиентов на 67 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материал, подготовленный банком ко Дню аналитика.

За первое полугодие 2019 года Сбербанк был подвержен более чем двум тысячам кибератак. Такие данные привела система фрод-мониторинга банка, точность которой составляет 96%.

При этом ранее в Сбербанке признались, что их клиенты стали жаловаться на мошенников в 15 раз чаще. В компании рассказали о самых популярных способах кражи денег с карт и напомнили, как не стать жертвой злоумышленников.

Ранее Лайф рассказывал, что в России за два года резко выросло количество киберпреступлений.