Прямая трансляция: Адвокат доцента-расчленителя Соколова — о новых деталях дела

Громкое дело доцента СПбГУ, который убил и расчленил аспирантку и свою возлюбленную, продолжает набирать обороты. Сейчас Олег Соколов содержится в СИЗО при психиатрической клинике и уже заявил, что собирается написать книгу про убитую Анну Ещенко. Сторона защиты доцента считает, что общественность преждевременно вынесла историку вердикт, не дожидаясь решения суда. В ходе пресс-конференции адвокат Олега Соколова Александр Почуев расскажет о новых подробностях произошедшей трагедии.
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