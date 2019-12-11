Министр спорта Татарстана смотрел футбол во время выступления Колобкова — видео

Владимир Леонов уткнулся в экран смартфона, в то время как глава Минспорта РФ рассказывал о стратегии развития международных спортивных отношений.

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов, видимо, счёл заседание коллегии Минспорта РФ скучным и нашёл занятие поинтереснее — начал смотреть обзор футбольного матча. Причём сделал он это ничуть не стесняясь видеокамер телеканалов, стоящих в метре от него.

Прямо во время выступления главы Минспорта РФ Павла Колобкова чиновник достал смартфон и погрузился в матч между "Лионом" и "Лейпцигом", итоги которого, к слову, лишили петербургский "Зенит" и Лиги чемпионов, и Лиги Европы.

Отметим, что скучными заседания находят не только чиновники и не только в Минспорте. Ранее во время заседания общественного совета при Комитете Госдумы по культуре оператор Лайфа снял Андрея Макаревича за рисованием свиньи. В то время как его коллега певец Сергей Шнуров выступал с призывом разогнать Минкульт, фронтмен "Машины времени" был поглощён изображением хрюши в очках.