Слово в слово. В Сети уличили Соболь в повторении одних и тех же текстов — видео

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Некоторые моменты выступления активистки повторяются с точностью до отдельных жестов и оттенков интонации.

В Сети обратили внимание на два видео, которые демонстрируют подход оппозиционерки Любови Соболь к созданию роликов для соцсетей. Блогер Илиас Меркури сравнил два видео и нашёл массу совпадений.

Благодаря склейке обнаружилось, что тексты выступлений Соболь весьма схожи. Некоторые моменты повторяются с точностью до жестов и интонаций. Одни пользователи соцсети назвали действия активистки самой настоящей пропагандой, а другие — отнеслись к видео с юмором.

Ранее Лайф рассказывал, что полиция Москвы подала судебные иски против Любови Соболь и Алексея Навального.

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