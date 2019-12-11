Слово в слово. В Сети уличили Соболь в повторении одних и тех же текстов — видео

КВН pic.twitter.com/Tc9o4YlGk3— Илиас Меркури (@imerkouri) 10 декабря 2019 г.
В Сети обратили внимание на два видео, которые демонстрируют подход оппозиционерки Любови Соболь к созданию роликов для соцсетей. Блогер Илиас Меркури сравнил два видео и нашёл массу совпадений.
Благодаря склейке обнаружилось, что тексты выступлений Соболь весьма схожи. Некоторые моменты повторяются с точностью до жестов и интонаций. Одни пользователи соцсети назвали действия активистки самой настоящей пропагандой, а другие — отнеслись к видео с юмором.
Блестяще! Доктор Геббельс аплодирует. Вмотрите внимательно: вот это и есть самая настоящая пропаганда. Бесконечное повторение одинаковых тезисов, запись их на подкорку аудитории pic.twitter.com/dndsj5QjUP— Дегтярёв Леонид (@leon_elk) 10 декабря 2019 г.
Боже, это шедевр! ) Мое восхищение додумавшемуся объединить эти видео! 😂👍— Белка (@PAY9Z1Sgdja20cM) 10 декабря 2019 г.
Ранее Лайф рассказывал, что полиция Москвы подала судебные иски против Любови Соболь и Алексея Навального.
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