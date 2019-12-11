От Началовой и Децла до Алибасова и Голунова. Google определил "людей года"

В первой десятке оказалось много знаменитостей, которые ушли от нас в 2019 году. Это Юлия Началова, Децл, Алла Вербер и Сергей Доренко.

Google Россия представил рейтинг самых популярных поисковых запросов у наших соотечественников в уходящем году. Таким образом, "людьми года" по версии поисковой системы стали Юлия Началова, Децл и Анастасия Заворотнюк — то есть два места в первой тройке заняли знаменитости, которые ушли из жизни в этом году. В топ-5 также вошёл президент Украины Владимир Зеленский, который был избран в 2019-м, и фешен-директор ЦУМа Алла Вербер, которая неожиданно скончалась в Италии на 62-м году жизни в августе уходящего года.

Кроме того, пользователи Google часто искали имена таких персоналий, как Егор Жуков, Сергей Доренко, Бари Алибасов, Иван Голунов и Павел Устинов.

Любопытно и то, как рейтинг поисковых запросов Google отличается в России и на Украине. Оказалось, что в соседней стране на первом месте — Владимир Зеленский, на втором — Анастасия Заворотнюк, а на третьем — экс-президент Пётр Порошенко. Кроме того, украинцы в Google интересовались певицей Maruv, отечественным исполнителем Потапом и американской звездой Билли Айлиш.