В Иркутской области бюджетникам выплатили премию, а потом её вычли из зарплаты

Некоторые педагоги и врачи сначала обрадовались, а потом получили в итоге даже меньше обычного.

В Иркутской области учителя и медики получили "подарок от губернатора" —единовременную выплату по десять тысяч рублей к профессиональным праздникам. Однако позже, как пишет портал "Иркутск сегодня", из-за этого урезали зарплату.

— В октябре супруге выплатили премию в 10 тысяч рублей ко Дню учителя, — рассказывает Дмитрий, жена которого работает учительницей в одной из школ Усолья-Сибирского. — Объяснили, что это единовременная надбавка к зарплате от щедрот губернатора. Мы, конечно, обрадовались. Но, когда дело дошло до получения зарплаты, вся радость прошла. Выяснилось, что часть зарплаты, которая состоит из стимулирующих выплат, срезана. За октябрь жена получила только голый оклад, — рассказал один из местных жителей.

В итоге многие работники получили на руки столько же денег, сколько и обычно, а то и меньше. При этом из бюджета области губернатор Сергей Левченко специально для "подарков к профессиональным праздникам" выделил 887 миллионов рублей.

Положение дел запутанное. Некоторые бюджетники всё же получили премии, а затем и нормальную зарплату. Так, сотрудники школ Усолья и Саянска получили стимулирующие выплаты в октябре. В Усть-Удинском районе премии дали, но при этом сняли стимулирующие выплаты. А в школе села Казачинское Казачинско-Ленского района педагоги получили "губернаторскую надбавку" только в ноябре, но теперь гадают: вычтут её из зарплаты или нет. По какому принципу отчислялись выплаты и куда делся почти миллиард рублей бюджетных средств — неизвестно.

Напомним, ранее губернатор Иркутской области Сергей Левченко не увидел смысла в повышении зарплаты бюджетникам, а также в майских указах президента РФ, которые это предусматривают.