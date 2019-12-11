Задержан бывший замгубернатора Челябинской области

Сотрудники ФСБ взяли экс-чиновника под стражу в Магнитогорске и доставили на допрос в Следственный комитет.

Бывший заместитель губернатора Челябинской области и экс-мэр областного центра Евгений Тефтелев стал фигурантом дела. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на свой источник. Отмечается, что основанием для уголовного преследования бывшего чиновника могли стать злоупотребления при строительстве детсадов. Также проведены обыски в офисе компании депутата гордумы Сергея Селещука, которого считают близким экс-чиновнику.

— Тефтелева увезли на допрос в Следственный комитет. Тефтелев и Селещук пересекались по строительству детсадов в Курчатовском районе Челябинска и школы, — уточнил собеседник агентства.

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