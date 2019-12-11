Google назвал события года: Евровидение "обыграло" российскую сборную

Google сегодня представил рейтинг самых популярных запросов пользователей в 2019 году. Так, самым заметным для россиян событием стал конкурс Евровидение.

На втором месте оказалось 30-летие падения Берлинской стены, которое отмечали в этом году. Бронза — у футбольного матча между сборными России и Бельгии, завершившегося со счётом 1:4.

Далее идут бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Пуарье, пожар в соборе Парижской Богоматери, пожар в Магнитогорске, выборы президента Украины, чемпионат мира по хоккею, кинопремия "Оскар", а также "штурм зоны 51" в США.

Лайф вёл прямую трансляцию презентации проекта Google "Год в поиске". Блогеры и эксперты говорили о самых запрашиваемых фильмах, модных трендах, кулинарных рецептах и тренировках.