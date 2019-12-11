На МКС опять сломался американский туалет. Наши в беде не бросят

На время ремонта американские покорители космоса будут приходить "в гости" в российскую часть станции.

На Международной космической станции вновь сломался туалет в американском сегменте станции. Об этом стало известно из трансляции рабочих переговоров членов экипажа МКС и наземных специалистов на сайте NASA.

Согласно переговорам, на время ремонтных работ американские астронавты будут пользоваться аналогичным устройством в российской части станции. Ожидается, что в начале 2020 года американцам на МКС установят новый туалет.

Необходимость замены связана с аварией санузла в американском модуле Tranquility в прошлом месяце. Позже экипаж сменил сепаратор, починив поломку, однако, судя по всему, ремонта хватило ненадолго.

Ранее космонавты рассказали, как выживать в космосе в случае поломки всех туалетов на МКС.