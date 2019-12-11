Суд на два месяца арестовал расстрелявшего двух девушек уральца

Его искали полтора года. Во время расследования следователи допросили почти две тысячи человек.

Суд до 8 февраля арестовал обвиняемого в убийстве двух девушек в Екатеринбурге. Это 34-летний местный инженер Алексей Александров.

Следователи искали его полтора года. За это время они допросили почти две тысячи человек, пока не вышли на его след.

Напомним, двойное убийство произошло в августе 2018 года. 29-летняя Ксения и 28-летняя Наталья проводили время на склоне горы Уктус поздно вечером. Подруги сидели и ели пиццу. К ним подошёл неизвестный с фонарём на голове и разговаривал около 40 минут, после чего достал ружьё и расстрелял девушек в упор. Это зафиксировали камеры, но по кадрам опознать мужчину было невозможно.

Александров признал свою вину. Убийца заявил, что у него не было никакого мотива и он просто решил убить девушек, когда их увидел. В зале суда он также уточнил, что находится на учёте у психиатра. Мужчина пройдёт дополнительную психологическую экспертизу.

Ранее соседка Александрова рассказала Лайфу, что помнит его как спокойного человека.