В Кремле не увидели сдвигов в отношении РФ и США после встречи Трампа и Лаврова

Ранее глава российского МИД отметил, что беседа с хозяином Белого дома прошла в атмосфере взаимопонимания.

Встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа важна, но к позитивным сдвигам в отношениях двух стран она не привела. Так прошедшие в Вашингтоне переговоры прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Сам факт, что российский министр был принят президентом США, — это важный момент, — заявил журналистам представитель Кремля. — Другое дело, что, конечно, пока не приходится говорить о каких-то позитивных, скажем так, сдвигах в наших двусторонних отношениях, но такие контакты — они важны.

Напомним, встреча президента США Дональда Трампа и министра иностранных дел России Сергея Лаврова состоялась 10 декабря в Вашингтоне.

Глава российского МИД отметил, что беседа прошла в атмосфере взаимопонимания, в настоящее время американский лидер рассматривает предложение приехать в Россию на 75-летие Победы. Ранее он провёл переговоры с госсекретарём США Майком Помпео.