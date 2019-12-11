Полицейские возили тело убитого по городу в открытом прицепе

В пресс-службе УМВД РФ по региону заявили, что действия сотрудников полиции незаконными не считают.

В Сети появилась фотография, на которой изображена полицейская машина с прицепом, внутри которого лежит труп мужчины. Фото было сделано в городе Белорецке Республики Башкортостан и опубликовано в паблике "Подслушано Белорецк".

В пресс-службе УМВД РФ по Республике Башкортостан Лайфу рассказали, что мужчина погиб в результате убийства, а прицеп, в котором решили перевозить его тело, находился неподалёку от места происшествия, поэтому его решили использовать для транспортировки.

— На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, подозреваемый установлен. Тело погибшего немедленно было доставлено в морг с использованием прицепа, который находился неподалёку от места происшествия, — рассказали в полиции.

Действия сотрудников полиции в пресс-службе УМВД РФ по региону незаконными не считают. Почему труп ничем не накрыли и почему не использовали специальный транспорт, в правоохранительных органах не сообщили.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Тюмени местный житель на Хэллоуин катался по городу с торчащим из багажника "трупом". Позже к нему наведались полицейские.