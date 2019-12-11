ФСБ задержала сторонника "Правого сектора", готовящего теракт — видео

36-летнего подозреваемого из Мурманска взяли с поличным, когда он забирал самодельное взрывное устройство из тайника.

В Мурманске задержали сторонника "Правого сектора"*, который планировал совершить теракт у здания местных властей. Как сообщили Лайфу в Центре общественных связей ФСБ, при обыске у него изъяли высокомощную бомбу.

— Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации "Правый сектор", готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства, — говорится в поступившем в редакцию пресс-релизе.

36-летнего подозреваемого взяли с поличным, когда он забирал самодельное взрывное устройство из тайника. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело о приготовлении к террористическому акту (статьи 30 и 205 УК РФ).

А ранее ФСБ опубликовала видео задержания в Московском регионе сторонника радикальной организации "Правый сектор" по фамилии Пирожок. В 2014 году он вступил в ряды организации под псевдонимом Чирка Роман и возглавил отряд радикалов, занимавшийся "партизанской войной против России".

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.