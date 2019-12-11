Тарантино заявил о намерении снять "Убить Билла — 3"

У режиссёра уже есть некоторые задумки о будущем Невесты, но раскрывать он их пока не намерен.

Голливудский режиссёр Квентин Тарантино признался в желании снять продолжение культовой дилогии "Убить Билла" и намекнул на то, что главную роль в третьем фильме снова может сыграть Ума Турман. Своими планами он поделился на радиошоу Andy Cohen Live, отрывок которого опубликован на ютуб-канале передачи.

Тарантино отметил, что Ума Турман находится в великолепной форме. По его мнению, мстительная Невеста из "Убить Билла" заслуживает большего, чем "какое-нибудь нелепое приключение". При этом заняться съёмками он собирается не ранее чем через три года.

— Это целое дело — разработать концепцию того, что именно произошло с Невестой с тех пор... Невеста долго и упорно сражалась. На этот раз у меня есть идея, осуществить которую, быть может, будет действительно интересно, — приоткрыл завесу тайны режиссёр.

К слову, вторая часть "Убить Билла" вошла в пятёрку самых кассовых фильмов Тарантино в российском прокате. Картина принесла ему 88,8 миллиона рублей. А новое творение режиссёра "Однажды в Голливуде" стало абсолютным рекордсменом, собрав за месяц проката один миллиард рублей.