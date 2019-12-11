Климатолог рассказал, когда зимы в Москве станут по-европейски тёплыми

Случится это не скоро, но процесс уже идёт. Отопительный сезон за 70 лет стал короче на 15–20 дней.

В столичном регионе к середине этого века зимы станут тёплыми и снега будет выпадать мало. Такой прогноз дал член Международной ассоциации исследователей городского климата (IAUC) Павел Константинов.

По его словам, климат в Европе и Москве теплеет синхронно. Впрочем, российская столица движется в этом направлении не так быстро, как кажется. Зимой температура растёт, а летом жарче не становится.

— В Европе это не так заметно, потому что они и были бесснежными. Можно говорить о сближении климатов, мы движемся к тому, что у нас снега зимой будет меньше. Можно нас приравнивать к Восточной или Центральной Европе, где у них есть снежочек, но его мало, — приводит слова Константинова РИА "Новости".

Он указал на то, что за последние 70 лет в Москве отопительный сезон стал короче на 15–20 дней.

Ранее синоптики рассказывали, что в этом году снег придёт в Москву с опозданием на целый месяц.