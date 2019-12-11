"Джокер", "Игра престолов" и Зона 51. Кино, сериалы и мемы из топа Google

Google Россия продолжает подводить итоги уходящего года и на этот раз обнародовал рейтинг кино, сериалов и мемов, которые чаще всего искали россияне в 2019-м.

В первой десятке, за редким исключением, оказались мировые премьеры: "Джокер", "Однажды в Голливуде", "Мстители", "Оно-2", "Король Лев", "Капитан Марвел", "Зелёная книга". Сюда же неожиданно вклинилась американская мелодрама "В метре друг от друга" о любви двух смертельно больных героев, а также "Как приручить дракона — 2" — вторая часть полнометражного анимационного фильма производства DreamWorks Animation. В списке есть и одна российская премьера, которая замкнула список из десяти самых популярных картин у пользователей Google. Речь идёт о комедии "Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел" с Сергеем Буруновым в главной роли.

Топ-5 фильмов из поиска Google 2019: — "Джокер"; — "Однажды в Голливуде"; — "Мстители"; — "Оно-2"; — "Король Лев". Кадр из фильма "Джокер" © "Кинопоиск"

В рейтинге сериалов первую строчку заняла "Игра престолов", чей финал до сих пор обсуждается в фанатской среде. Серебро досталось "Чернобылю" — американскому сериалу о советской трагедии, который стал триумфатором премии "Эмми". А дальше — настоящее откровение — тройка турецких сериалов, которые в поисковых запросах у россиян опередили даже премьеры Netflix. Один из них — "Султан моего сердца" — совместный российско-турецкий костюмированный многосерийный художественный фильм в жанре исторической мелодрамы, который был показан по Первому каналу. Кроме того, в десятке оказались "Мамы чемпионов" (спортивная драма с Екатериной Вилковой и Ириной Розановой), "ИП Пирогова" (романтическая комедии о жизни домохозяйки, получившая "Тэффи"), "Толя-робот" (социальная комедийная драма Алексея Нужного), "Дылды"(комедийный сериал о женской волейбольной команде). Премьера года от Netflix "Очень странные дела" — лишь на последней строчке.

Топ-5 сериалов по версии Google: — "Игра престолов"; — "Чернобыль"; — "Ветреный"; — "Султан моего сердца"; — "Жестокий Стамбул". Кадр из сериала "Игра престолов" © HBO

Мемы года — это скорее не то, над чем больше всего смеялись россияне в уходящем году, а люди, события и явления, оставившие заметный отпечаток в интернет-среде. Идея штурма американской военной базы, известной как Зона 51, стала главной интернет-активностью лета и расположилась на первой строчке. Серебро досталось живому мему, японскому гейм-дизайнеру Хидэо Кодзиме по прозвищу Гений, а бронза — тёмной теме, которая перекочевала с экранов iPhone вообще на что угодно. Кот за столом и Киану Ривз (особенно в роли Джона Уика) замыкают пятёрку. Но, завершая разговор о самых ярких мемах 2019 года, Google закрепляет в золотой десятке "чикибамбони" (мем с овцой из "Майнкрафта"), Колывана (купец из мультфильмов про богатырей), хомяка (того самого, испуганного, из стикеров в Telegram), яйцо (то самое, собравшее 28 миллионов лайков в Instagram) и Майка Вазовски (персонаж из мультфильма "Корпорация монстров").

Топ-5 мемов 2019 года по версии Google: — "зона 51"; — "кодзима гений"; — "тёмная тема"; — "кот за столом"; — "киану ривз". Фото © Twitter

Ранее Google также определил "людей года" на основании поисковых запросов россиян. В первой десятке оказалось много знаменитостей, которые ушли от нас в 2019 году. Это Юлия Началова, Децл, Алла Вербер и Сергей Доренко. А ещё Google назвал события года. И Евровидение в этом рейтинге "обыграло" российскую сборную по футболу.