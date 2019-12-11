Совфед поддержал закон об отмене "банковского роуминга"

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Фото © Pixabay

Согласно документу, уже в 2020 году за переводы средств между подразделениями одного банка в разных регионах страны не будет взиматься комиссия.

Совет Федерации одобрил законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами. Документ ранее прошёл окончательное чтение в Госдуме.

Ожидается, что отмена "банковского роуминга" обеспечит свободу перемещения денег на финансовом рынке и развитие безналичных платежей. Проект закона был внесён в Госдуму правительством после требования премьер-министра Дмитрия Медведева ликвидировать комиссии при переводе средств между подразделениями одного банка в разных регионах России. Предполагается, что документ вступит в силу в 2020 году.

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