Годовалый ребёнок умер во время тихого часа в детском саду

Работники учреждения обнаружили, что ребёнок уже не дышит, когда другие дети начали просыпаться.

В частном детском саду в Ижевске во время тихого часа умер годовалый ребёнок. Об этом сообщило Следственное управление СК РФ по Удмуртской Республике.

По данным следствия, тело годовалой девочки нашли сотрудники детского сада после окончания тихого часа. Видимых признаков насильственной смерти у погибшей обнаружено не было.

— Следственными органами Следственного комитета России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по факту гибели годовалого ребёнка в одном из частных детских садов города Ижевска (часть 2 статьи 109 УК РФ — "Причинение смерти по неосторожности"), — говорится в сообщении СКР.

В рамках расследования для определения причины смерти ребёнка будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Следователи допрашивают персонал учреждения.

В ноябре в одной из больниц Свердловской области скончался годовалый ребёнок, который попал в медучреждение с лёгкой одышкой.