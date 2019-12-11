В Японии нашли пропавший месяц назад российский катер. Экипаж исчез

В конце октября шестеро рыбаков вышли на нём на рыбалку в заливе Владимира в Ольгинском районе Приморья.

В береговых водах Японии найден российский катер, который пропал ещё 26 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

Отмечается, что береговая охрана Японии обнаружила катер у берегов Хоккайдо. Экипажа на борту не было. А состоял он из шести человек.

Напомним, 26 октября группа из шести рыбаков вышла на катере на рыбалку в заливе Владимира в Ольгинском районе Приморья. Трое из них — жители села Чугуевка: владелец катера — капитан Евгений Пятишин, его брат Максим Пятишин и Андрей Поддубный. Ещё трое — жители города Арсеньева: Александр Орешников, Дмитрий Тужик и Андрей Ярцев.

В поисках пропавших были задействованы суда Тихоокеанского флота, гидрографический катер, авиация МЧС России. Обследованы тысячи квадратных километров акватории Японского моря.