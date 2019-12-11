Полицейские вынудили коллег нарезать снежинки к Новому году и поплатились за это

Двум юмористам в погонах пришлось из-за этого розыгрыша позировать перед камерой с ножницами и бумагой в руках.

В Калининграде полицейские Антон Коваленко и Андрей Ковальчук решили подшутить над сослуживцами и вынудили их вырезать бумажные снежинки к Новому году. Старший лейтенант и старший сержант полиции подошли к розыгрышу основательно — они подделали приказ заместителя начальника областного управления МВД РФ и отправили его коллегам.

Юмористы в погонах в документе "приказывали" полицейским вырезать снежинки из бумаги "для поднятия настроения личного состава и граждан" в преддверии Нового года. Офицеры довели распоряжение до абсурда, чтобы намекнуть коллегам на подлог: они уточнили размер нужных украшений и их количество. Однако стражи порядка ничего не заподозрили и начали исполнять поручение.

В итоге вскоре обман раскрылся и смешливым офицерам пришлось его отрабатывать с помощью ножниц и бумаги. Начальник наказал шутников их же оружием — заставил вырезать снежинки перед объективом телекамеры.

Ещё один курьёз в полиции ранее случился в Новосибирской области. Там сотрудник ГИБДД использовал виски как омыватель лобового стекла.